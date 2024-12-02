Мария Шукшина призвала Михаила Галустяна либо крестик снять, либо трусы надеть

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мария Шукшина раскритиковала Михаила Галустяна, голосом которого был озвучен ролик про компьютерную игру о битве под Сталинградом.

Фото: https://vk.com/galustyanrf by ВК-аккаунт Михаила Галустяна is licensed under public doman Актриса Мария Шукшина и комик Михаил Галустян

Мария Шукшина опубликовала в своём Telegram-канале видео, сгенерированное нейросетью, в которой дед помогает внуку пройти компьютерную игру на тему Великой Отечественной войны.

Не понравилось актрисе то, что дед в рекламе разрешил внуку школьнику выпить в честь победы над фашистами в компьютерной игре.

"Шоу-бизнесмен М. Галустян решил поиспользовать Святую тему для манипуляции сознанием наших детей с негативным воздействием. Играть можно часами, выпивать (с детства) тоже. Понимаю, что можно с шоумена и юмориста взять? Но как тонко! Как хитро!" — написала актриса под кадрами.

Она напомнила о проблеме острого кадрового дефицита в стране, на фоне которого молодых людей призывают играть в компьютерные игры, втягивая их в виртуальную реальность. Это, по мнению актрисы, отвлекает молодых людей от созидательного труда.

"Тут либо крестик снять, либо трусы надеть… Одновременно не получится", — выразила своё мнение звезда театра и кино.

Уточнения

Мари́я Васи́льевна Шукшина́ (род. 27 мая 1967, Москва, СССР) — советская и российская актриса кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, переводчица и ютубер; заслуженная артистка Российской Федерации (2008).



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