Мария Шукшина призвала Михаила Галустяна либо крестик снять, либо трусы надеть

Актриса Мария Шукшина раскритиковала Михаила Галустяна, голосом которого был озвучен ролик про компьютерную игру о битве под Сталинградом.
Мария Шукшина опубликовала в своём Telegram-канале видео, сгенерированное нейросетью, в которой дед помогает внуку пройти компьютерную игру на тему Великой Отечественной войны.
Не понравилось актрисе то, что дед в рекламе разрешил внуку школьнику выпить в честь победы над фашистами в компьютерной игре.
"Шоу-бизнесмен М. Галустян решил поиспользовать Святую тему для манипуляции сознанием наших детей с негативным воздействием. Играть можно часами, выпивать (с детства) тоже. Понимаю, что можно с шоумена и юмориста взять? Но как тонко! Как хитро!" — написала актриса под кадрами.
Она напомнила о проблеме острого кадрового дефицита в стране, на фоне которого молодых людей призывают играть в компьютерные игры, втягивая их в виртуальную реальность. Это, по мнению актрисы, отвлекает молодых людей от созидательного труда.
"Тут либо крестик снять, либо трусы надеть… Одновременно не получится", — выразила своё мнение звезда театра и кино.
Мари́я Васи́льевна Шукшина́ (род. 27 мая 1967, Москва, СССР) — советская и российская актриса кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, переводчица и ютубер; заслуженная артистка Российской Федерации (2008).
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