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Филипп Киркоров вышел в свет с вернувшейся из Дубая дочерью Аллой-Викторией

0:54
Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров привёл дочь Аллу-Викторию на премьеру своего музыкального клипа.

Певец Филипп Киркоров
Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman
Певец Филипп Киркоров

Филипп Киркоров опубликовал в "Инстаграме"* кадры с премьеры клипа "Чёрная пантера". На видео он позирует в блестящем наряде с дочерью Аллой-Викторией, которая вернулась из Дубая, где она училась с братом Мартином.

26 ноября девочке исполнилось 13 лет. Король российской эстрады поздравил дочь с днём рождения, сопроводив поздравление своей песней "Алла-Виктория".

"С днём рождения, моя любимая! Алла-Виктория, будь счастлива! Я всегда рядом. Твой папа", — написал под кадрами певец.

Киркоров ранее признавался, что дочь не всегда его радует хорошими отметками, тогда как сын Мартин неизменно приносит из школы пятёрки.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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