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Садальский обвинил ТВ-каналы Газпрома в низком уровне газификации страны

Шоу-бизнес

Станислав Садальский призвал отобрать деньги у "Газпром-Медиа Холдинга" и пустить их на газификацию России.

Телезрители
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телезрители

Станислав Садальский уверен, что ТВ-каналы "Газпрома" виноваты в низком уровне газификации страны.

"Газпром" для малоразвитых людей содержит и владеет эфирными каналами и при помощи тривиального, пошлого юмора формируют сознание общества", — написал артист в своём Telegram-канале.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" упрекнул медиа холдинг в том, что в него "вбухивают невероятные деньги" при том, что значительная часть России ещё не газифицирована.

Он призвал "прикрыть лавочку" и направить денежные средства по прямому назначению.

Ранее Станислав Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу.

Уточнения

АО «Газпром-медиа холдинг» — российская медиакомпания. Активы «Газпром-медиа» представлены в основных сегментах медиарынка: телевидение, радио, пресса, кинопроизводство и дистрибуция, интернет-платформы.

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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