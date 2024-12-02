Стало известно, что пожелала Лариса Долина дочери Юлии Началовой на 18-летие

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Дочь известной певицы Юлии Началовой, Вера Алдонина, отпраздновала своё 18-летие в одном из самых престижных ресторанов Москвы. На этом мероприятии она собрала самых близких людей, среди которых была её крёстная мать — народная артистка России Лариса Долина.

Фото: youtube.com by канал Они потрясли мир, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лариса Долина

Лариса Долина, одетая в красный брючный костюм, произнесла трогательный тост в честь именинницы. Как пишет "Московский комсомолец", певица пожелала Вере творческих успехов.

"У тебя есть удивительный дар, и ты абсолютно талантливый человек. Я хочу пожелать тебе, чтобы твой путь был не просто успешным, а звёздным, таким, каким ты сама его видишь. Чтобы сбылось всё, что ты задумала, и чтобы никто никогда не мешал тебе делать то, что ты хочешь. Чтобы рядом с тобой всегда были те, кого ты хочешь видеть, кто помогает тебе по жизни".

Бабушка Веры, Таисия Николаевна, исполнила для неё песню собственного сочинения.

Юлия Началова ушла из жизни в 2019 году в результате заражения крови.

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Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).



Юлия Викторовна Нача́лова (полная фамилия — Началова-Алдонина; 31 января 1981, Воронеж — 16 марта 2019, Москва) — советская и российская певица, актриса и телеведущая.



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