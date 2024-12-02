Дочь Филиппа Киркорова рассказала, какими обидными словами её обзывают

13-летняя наследница Филиппа Киркорова Алла-Виктория пожаловалась на жестокий буллинг.
Дочь Филиппа Киркорова рассказала о травле в Интернете. Девочка начала вести страницы в социальных сетях и столкнулась с агрессией интернет-пользователей.
Алла-Виктория записывает забавные ролики в Сети, иногда пародируя собственного отца. Сверстники девочки не всегда ведут себя доброжелательно. Они обзывают дочь певца.
"Почему меня все называют толстой и некрасивой? Обидно как-то", — отреагировала девочка на хейт.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров забрал детей из элитной школы в Объединённых Арабских Эмиратах и оплатил обучение наследников в России.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец.
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Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".