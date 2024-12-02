Дочь Филиппа Киркорова рассказала, какими обидными словами её обзывают

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

13-летняя наследница Филиппа Киркорова Алла-Виктория пожаловалась на жестокий буллинг.

Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov by Инстаграм Филиппа Киркорова is licensed under public doman Певец Филипп Киркоров

Дочь Филиппа Киркорова рассказала о травле в Интернете. Девочка начала вести страницы в социальных сетях и столкнулась с агрессией интернет-пользователей.

Алла-Виктория записывает забавные ролики в Сети, иногда пародируя собственного отца. Сверстники девочки не всегда ведут себя доброжелательно. Они обзывают дочь певца.

"Почему меня все называют толстой и некрасивой? Обидно как-то", — отреагировала девочка на хейт.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров забрал детей из элитной школы в Объединённых Арабских Эмиратах и оплатил обучение наследников в России.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец.



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