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Русская возлюбленная Джонни Деппа раскрыла свой идеал мужчины

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юлия Власова, которую часто называют русской возлюбленной голливудского актёра Джонни Деппа, поделилась своим представлением об идеальном мужчине. Она ответила на вопрос одного из подписчиков в личном блоге.

Джонни Депп с русской девушкой
Фото: instagram.com by личный аккаунт Юлии Власовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джонни Депп с русской девушкой

По словам Юлии, она хотела бы создать семью с человеком, который будет её партнёром во всём. Она отметила, что у такого мужчины должны быть цели, стремление к развитию и забота о близких. Он должен уметь поддерживать и брать на себя ответственность.

"В нём есть нечто особенное — та энергия, которая делает его неповторимым и настоящим", — добавила Юлия.

Она также подчеркнула, что в отношениях с мужчиной важно сохранять личное пространство.

В октябре Юлия подтвердила роман с Джонни Деппом. Знакомство с голливудским актёром произошло три года назад на кинофестивале в Карловых Варах. С тех пор они поддерживают романтические отношения.

Ранее дочь Сергея Жукова пожаловалась на критику.

Уточнения

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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