Русская возлюбленная Джонни Деппа раскрыла свой идеал мужчины

Юлия Власова, которую часто называют русской возлюбленной голливудского актёра Джонни Деппа, поделилась своим представлением об идеальном мужчине. Она ответила на вопрос одного из подписчиков в личном блоге.
По словам Юлии, она хотела бы создать семью с человеком, который будет её партнёром во всём. Она отметила, что у такого мужчины должны быть цели, стремление к развитию и забота о близких. Он должен уметь поддерживать и брать на себя ответственность.
"В нём есть нечто особенное — та энергия, которая делает его неповторимым и настоящим", — добавила Юлия.
Она также подчеркнула, что в отношениях с мужчиной важно сохранять личное пространство.
В октябре Юлия подтвердила роман с Джонни Деппом. Знакомство с голливудским актёром произошло три года назад на кинофестивале в Карловых Варах. С тех пор они поддерживают романтические отношения.
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Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.
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