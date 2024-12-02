Мария Кожевникова заявила о готовности стать матерью в пятый раз

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

40-летняя актриса Мария Кожевникова рассказала о своих планах родить пятого ребёнка.

Фото: https://vk.com/makozhevnikova by ВК-аккаунт Марии Кожевниковой is licensed under public doman Актриса Мария Кожевникова

Звезду сериала "Универ" снова посетила мысль о пополнении своей большой семьи. Многодетная мать не исключает сценарий, при котором она может произвести на свет пятого наследника.

Актриса призналась, что четвёртая беременность не прошла бесследно для её здоровья. Она пожаловалась на прибавку в весе, гормональный сбой и повышение уровня сахара в крови.

"А мне надо быть здоровой, надо не только родить детей, но и воспитать, поставить на ноги. Поэтому если в ближайший год-два приду в себя, то, может, и пойду за пятым", — поделилась своими планами знаменитость.

Кожевникова объяснила, что пятый ребёнок ей нужен для того, чтобы они с мужем по-праву могли называться семьёй от слов "семь и я".

Ранее Мария Кожевникова показала 5 мужчин своей семьи.

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Мастер спорта (2006), общественный и политический деятель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.