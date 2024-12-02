Анна Семенович рассказала о нелюбимом алкогольном напитке

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Анна Семенович, певица и бывшая солистка группы "Блестящие", в личном блоге поделилась, что не любит шампанское. Артистка предпочитает вино.

Она призналась, что никогда не употребляет шампанское, так как оно вызывает у неё отторжение.

"Из крепких напитков могу позволить себе коньяк, но стараюсь пить его нечасто, потому что у меня очень плотный график, а алкоголь отнимает много сил и энергии", — рассказала Анна Семенович.

Летом певица рассказала о своём романе с бизнесменом Денисом Шреером, который оказался женатым. Она заверила поклонников, что с самого начала знала о семейном положении мужчины. По словам Анны, предприниматель уже давно не живёт с женой и сыном, но бракоразводный процесс в Германии занимает слишком много времени.

Недавно певица намекнула, что собирается выйти замуж за своего возлюбленного в следующем году.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Свердловск) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).



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