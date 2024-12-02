77-летний Элтон Джон сделал печальное признание на сцене

Британский певец и композитор Элтон Джон на премьере мюзикла "Дьявол носит Prada" в лондонском Вест-Энде сделал признание: он полностью потерял зрение.
Как сообщает Daily Star, после спектакля артист вышел на сцену и обратился к зрителям. Он объяснил, что в настоящее время не может увидеть даже то место, на котором стоит.
"Я не мог видеть представление, но оно мне понравилось", — заверил он.
Элтон Джон также отметил, что из-за потери зрения не смог посетить предпоказы спектакля. Теперь он может только слушать происходящее в зале. 77-летний музыкант подчеркнул, что ему понравилось то, что он смог услышать. В заключение он поблагодарил зрителей за их визит.
Ранее Элтон Джон рассказывал, что проблемы со зрением начались после того, как он перенёс инфекцию.
Сэр Э́лтон Геркуле́с Джон (англ. Elton Hercules John; имя при рождении — Ре́джиналд Ке́ннет Дуа́йт (англ. Reginald Kenneth Dwight); род. 25 марта 1947, Пиннер, Мидлсекс, Англия, Великобритания) — британский певец, пианист и композитор.
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