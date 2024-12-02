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77-летний Элтон Джон сделал печальное признание на сцене

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Шоу-бизнес » Зарубежный

Британский певец и композитор Элтон Джон на премьере мюзикла "Дьявол носит Prada" в лондонском Вест-Энде сделал признание: он полностью потерял зрение.

Как сообщает Daily Star, после спектакля артист вышел на сцену и обратился к зрителям. Он объяснил, что в настоящее время не может увидеть даже то место, на котором стоит.

"Я не мог видеть представление, но оно мне понравилось", — заверил он.

Элтон Джон также отметил, что из-за потери зрения не смог посетить предпоказы спектакля. Теперь он может только слушать происходящее в зале. 77-летний музыкант подчеркнул, что ему понравилось то, что он смог услышать. В заключение он поблагодарил зрителей за их визит.

Ранее Элтон Джон рассказывал, что проблемы со зрением начались после того, как он перенёс инфекцию.

Уточнения

Сэр Э́лтон Геркуле́с Джон (англ. Elton Hercules John; имя при рождении — Ре́джиналд Ке́ннет Дуа́йт (англ. Reginald Kenneth Dwight); род. 25 марта 1947, Пиннер, Мидлсекс, Англия, Великобритания) — британский певец, пианист и композитор.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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