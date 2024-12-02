Лера Кудрявцева рассказала о необычной болезни

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева в новом выпуске программы "Звёзды сошлись" рассказала, что страдает от шопоголизма. По её словам, в её доме накопилось множество коробок с обувью, которые некуда ставить.

Лера Кудрявцева призналась, что уже раздаёт ненужные вещи своим друзьям и знакомым, но коробки всё равно не помещаются. Она боится считать, сколько пар обуви у неё скопилось, но уверена, что их больше ста.

"Это ужасно. Наверное, это уже болезнь какая-то? Синдром сороконожки, да", — обратилась она к гостям в студии.

Лера Кудрявцева — не единственная в российском шоу-бизнесе, кто страдает от зависимости от покупок новой обуви. Например, певица Татьяна Буланова рассказывала, что у неё дома хранится около 1000 пар туфель.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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