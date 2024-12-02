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Рэпер Тимати сделал себе подарок за 65 млн рублей: не мог упустить возможности

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Тимати, известный также как Тимур Юнусов, недавно поделился своим дорогим приобретением.

Он рассказал, что не смог устоять перед картиной художника Олега Целкова "Ребёнок с шариком", когда увидел её в живую. По его словам, он был готов заплатить за это произведение любую цену.

Картина была выставлена на аукцион, и Тимати пришлось предложить самую высокую сумму, чтобы стать её обладателем. Он заявил: "Я знал, что не упущу эту возможность. Я пришёл, увидел и победил".

Сумма, которую потратил Тимати на этот подарок самому себе, составила 578 тысяч евро, что эквивалентно примерно 65 миллионам рублей. Однако его поклонники не оценили такой щедрый жест, посчитав, что он просто тратит деньги впустую.

 

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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