Актёр Сергей Пиоро раскрыл, сколько денег тратит на еду

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Сергей Пиоро, известный по роли в сериале "След", поделился, что его семья из трёх человек ежемесячно тратит на еду 70 тысяч рублей.

В программе "Звёзды сошлись" актёр объяснил, что эта сумма идёт на покупку базового набора продуктов, а не деликатесов. Его коллега Екатерина Соломатина подтвердила, что её расходы на продукты составляют примерно 60-70 тысяч рублей в месяц.

Певец Аркадий Укупник, в свою очередь, рассказал, что у него в магазине выходит большой чек за один поход. Его супруга уточнила, что они покупают морепродукты.

"Раньше за один поход было 7-8 тысяч рублей, а сейчас меньше 15 тысяч не получается", — сказал музыкант.

Недавно продюсер Сергей Дворцов сообщил, что гонорар Аркадия Укупника составляет от 1 до 3 миллионов рублей, однако в настоящее время он не пользуется большим спросом.

Уточнения

Серге́й Владисла́вович Пио́ро (род. 14 февраля 1972 года , Свердловск, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино.



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