Актриса Агата Муцениеце заявила, что они с Павлом Прилучным видели НЛО

Актриса Агата Муцениеце стала ведущей подкаста, посвящённого конспирологии и теориям заговора. В одном из своих выступлений она вспомнила о времени, проведённом с бывшим мужем Павлом Прилучным в Греции. По её словам, тогда они стали свидетелями удивительного явления — НЛО.
Муцениеце рассказала, что они отдыхали там всей семьёй.
"Мы сидели на пляже, и была детская дискотека. В тот день я не выпила ни капли алкоголя. Слева от меня расстилался морской горизонт. В какой-то момент я повернула голову и увидела большое светящееся пятно, плывущее вдоль линии горизонта", — вспоминает актриса.
По её словам, неопознанный объект летел с невероятной скоростью, быстрее самолёта, а затем резко остановился и исчез в воздухе. Она уверена, что в тот момент Павел Прилучный был не менее удивлён, чем она, но сейчас вряд ли сможет подтвердить свои слова.
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Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская и российская актриса театра и кино, телеведущая.
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