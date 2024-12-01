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Анна Седокова напугала поклонников словами о паузе в карьере: я поломалась

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Анна Седокова в своём личном блоге поделилась, что вынуждена сделать небольшой перерыв в работе, поскольку переживает сложный период в жизни.

Анна Седокова и Янис Тимма
Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова и Янис Тимма

Артистка опубликовала фотографию, на которой она позирует перед зеркалом. Она объяснила, что из-за плотного рабочего графика у неё нет возможности позаботиться о себе или выделить время на отдых. Хотя декабрь только начался, у певицы уже идут съёмки одна за другой.

"Привет, это я, и я чуть-чуть поломалась. Вернее, я уже чётко знаю момент, когда через минуту перестану любить свою жизнь. А такого я допустить не могу, поэтому взяла паузу… Календарь на следующую неделю боюсь открывать", — поделилась Анна.

Также она отметила, что хочет поделиться с поклонниками чем-то важным, но пока не может. Комментаторы предположили, что речь может идти о разводе, заседание по поводу которого назначено на 9 декабря.

Ранее Айза жёстко ответила Алёне Водонаевой по поводу предательства.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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