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Айза-Лилуна Ай в жёсткой форме ответила Алёне Водонаевой по поводу предательства

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В своём Telegram-канале блогерша Айза-Лилуна Ай высказала своё мнение по поводу заявления бывшей подруги Алёны Водонаевой о том, что она не намерена мириться с экс-супругой рэпера Гуфа. Бизнесвумен призвала телеведущую "захлопнуть рот".

Айза-Лилуна Ай
Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Айза-Лилуна Ай

Алёна Водонаева ранее заявила, что не хочет возобновлять общение с Айзой, с которой поссорилась десять лет назад. Она обвинила её в предательстве и напомнила об угрозах раскрыть все секреты. Блогерша же ясно дала понять, что и сама не стремится к диалогу с бывшей подругой.

"Алёна, даже если ты будешь последним человеком во Вселенной, я не начну с тобой общаться. Потому что я твой предатель, а ты мне просто бывшая подруга, а предаёшь самых близких тебе людей. Это большая разница. Поэтому захлопни рот и продолжай жить чужими жизнями", — заявила Айза.

Позднее она удалила свой пост, выложив видео с игры в "Мафию", и извинилась за негативные эмоции, которые вылила на своих поклонников.

Ранее Сосо Павлиашвили прокомментировал райдер, появившийся в сети.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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