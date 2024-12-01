Сосо Павлиашвили высказался по поводу требования в райдере вина за 40 тысяч рублей

Певец Сосо Павлиашвили высказал своё мнение о появившемся в интернете райдере. Он подчеркнул, что никогда не требовал оставлять в гримёрке вино стоимостью 40 тысяч рублей.
Артист опубликовал видео из своей гримёрки, на котором можно увидеть, что на столе стоят чайник, чай, мёд, орехи, овощи, нарезка, сыр и бутылка вина. При этом он отметил, что алкоголь самый обычный, стоимостью около 3-4 тысяч рублей.
"Вино стоит для гостей. Я никогда не отказывался от концертов и встреч с людьми из-за райдера. Если я не иду пить водку, то это потому, что мне это уже не нравится, и я устал от этого. Я просто не пью", — заверил Сосо.
Он также прокомментировал информацию о том, что требует микроавтобус для себя и своей команды. Певец подчеркнул, что не нуждается в Bentley или Rolls-Royce, но ему и его ребятам необходимо на чём-то передвигаться от аэропорта до концертной площадки.
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Ио́сиф Рами́нович (Сосо) Павлиашви́ли (груз. იოსებ (სოსო) რამინის ძე პავლიაშვილი; род. 29 июня 1964, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — советский, грузинский и российский эстрадный певец, композитор.
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