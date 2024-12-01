Александр Олешко рассказал об уходе с телевидения ради актёрской карьеры

В программе "Однажды…" на телеканале НТВ актёр и телеведущий Александр Олешко рассказал, что его путь к актёрской профессии был сложным, и он даже решился покинуть телевидение на пике своей карьеры.
Олешко вспомнил, как ещё будучи студентом, пришёл в "Останкино" и стал ведущим программы "Шпилька". Тогда он получал 450 долларов в конверте, и ему приходилось экономить, чтобы позволить себе что-то лишнее.
В итоге он решил стать актёром и поступил в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина в тот момент, когда его карьера телеведущего набирала обороты. Тогда продюсер подумал, что у него не всё в порядке с головой.
Во время учёбы Олешко приходилось экономить на всём и жить у родственников на кухне, чтобы как-то существовать. Он поставил себе цель купить квартиру в Москве.
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Алекса́ндр Влади́мирович Оле́шко (рум. Alexandr Oleşko; род. 23 июля 1976, Кишинёв) — российский актёр театра и кино, телеведущий, певец, театральный педагог; заслуженный артист России (2015).
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