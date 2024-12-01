Филиппу Киркорову напомнили о невыполненном обещании

Певец Андрей Билль обратил внимание на то, что народный артист РФ Филипп Киркоров не выполнил своё обещание, данное 20 лет назад.

Фото: youtube.com by канал WeiT Media, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Филипп Киркоров

В рамках шоу "Ну-ка, все вместе" музыкант выступил в качестве приглашённого члена жюри. После выступления участницы из Сургута Анны Колесниковой, другой эксперт, Андрей Билль, вспомнил историю, которая произошла 20 лет назад.

Оказалось, что тогда Филипп Киркоров обещал молодой исполнительнице помочь с продвижением. Он заверил её, что она будет выступать на "Рождественских встречах".

"Её судьба могла сложиться иначе в 2006 году. Но был один мужчина, который её обманул. Это Филипп Киркоров. В 2006 году он сказал: "Это божественно. Ты будешь в "Рождественских встречах". Это было в Ханты-Мансийске. И не сдержал своё слово!" — рассказал Андрей Билль.

Интересно, что Филипп Киркоров никак не отреагировал на обвинение, но похвалил певицу за вокальные способности. Он отметил, что исполнительнице не хватило артистизма.

Ранее Мария Машкова пожаловалась на трудности с работой в эмиграции.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.



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