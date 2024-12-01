Рэпер Natan склонял Лерчек к интиму на реалити-проекте

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Рэпер Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) в одном из выпусков реалити-шоу "Звёзды в джунглях" пытался склонить блогершу Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) к интимной близости. Об этом сообщает StarHit.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Natan

Во время съёмок программы Лерчек получила букет цветов от своих детей и бывшего мужа, с которым в тот момент находилась в бракоразводном процессе. Наследники и экс-возлюбленный пожелали ей победы. Natan отреагировал на эту новость из дома с ревностью.

В интернете появились кадры, на которых артист сидит в обнимку с Лерчек и предлагает уединиться, давая понять, что хочет большего. Лерчек ответила ему взаимностью и сказала, что тоже хочет быть с ним рядом.

Ранее была названа стоимость самого дешёвого билета на постановку "Щелкунчик" в Большом театре.

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)

(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.



Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.



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