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Большой театр раскрыл стоимость самого дешёвого билета на популярную постановку про Щелкунчика

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Билеты на балет "Щелкунчик" для зрителей в возрасте от 14 до 22 лет будут стоить 1250 рублей. Для тех, кто старше 60 лет, вход на спектакль обойдётся в пять тысяч рублей. Об этом сообщается на официальной странице театра во "Вконтакте".

Театр
Фото: flickr.com by Laura Bittner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Театр

Продажи билетов на постановку, которая состоится 17 декабря, начнутся уже 2 декабря с 10:00. Минимальная стоимость билетов "в полной категории" составит пять тысяч рублей. Билеты по "специальной программе" также будут доступны в тот же день. Приобрести их можно только на официальном сайте театра.

Недавно Большой театр объявил, что билеты в партер можно будет приобрести на аукционе. Стартовая цена за два билета начинается от 100 тысяч рублей. Вырученные средства пойдут на поддержку артистов культурного учреждения.

Ранее Лариса Долина высказалась о слухах про пластику.

Уточнения

Государственный академический Большой театр России (также — Большой театр России или просто Большой театр) — один из крупнейших и старейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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