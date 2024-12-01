Большой театр раскрыл стоимость самого дешёвого билета на популярную постановку про Щелкунчика

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Билеты на балет "Щелкунчик" для зрителей в возрасте от 14 до 22 лет будут стоить 1250 рублей. Для тех, кто старше 60 лет, вход на спектакль обойдётся в пять тысяч рублей. Об этом сообщается на официальной странице театра во "Вконтакте".

Фото: flickr.com by Laura Bittner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Театр

Продажи билетов на постановку, которая состоится 17 декабря, начнутся уже 2 декабря с 10:00. Минимальная стоимость билетов "в полной категории" составит пять тысяч рублей. Билеты по "специальной программе" также будут доступны в тот же день. Приобрести их можно только на официальном сайте театра.

Недавно Большой театр объявил, что билеты в партер можно будет приобрести на аукционе. Стартовая цена за два билета начинается от 100 тысяч рублей. Вырученные средства пойдут на поддержку артистов культурного учреждения.

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Уточнения

Государственный академический Большой театр России (также — Большой театр России или просто Большой театр) — один из крупнейших и старейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета.





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