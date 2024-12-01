Лариса Долина высказалась по поводу пластики за 5 млн рублей: видны следы?

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Народная артистка России Лариса Долина опровергла слухи о том, что сделала пластическую операцию на пять миллионов рублей. Её слова приводит Life.ru.

Фото: youtube.com by канал Они потрясли мир, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лариса Долина

Певица посетила фестиваль "Легенды Ретро FM" и пообщалась с журналистами. Она подчеркнула, что никогда не обращалась к пластическим хирургам.

"Вы знаете, у меня настолько незапятнанная репутация, что обо мне уже нужно распускать слухи. Вот он и начал. Бог его накажет, а я не буду обращать внимания на это", — сказала она.

Однако, как сообщил хирург Денис Агапов, пластические операции всё же были выполнены. Он отметил, что первые операции были сделаны хорошо, пока артистка "была молода и полна сил". Однако через некоторое время потребовалось повторное вмешательство.

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Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).



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