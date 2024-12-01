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Лариса Долина высказалась по поводу пластики за 5 млн рублей: видны следы?

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка России Лариса Долина опровергла слухи о том, что сделала пластическую операцию на пять миллионов рублей. Её слова приводит Life.ru.

Лариса Долина
Фото: youtube.com by канал Они потрясли мир, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лариса Долина

Певица посетила фестиваль "Легенды Ретро FM" и пообщалась с журналистами. Она подчеркнула, что никогда не обращалась к пластическим хирургам.

"Вы знаете, у меня настолько незапятнанная репутация, что обо мне уже нужно распускать слухи. Вот он и начал. Бог его накажет, а я не буду обращать внимания на это", — сказала она.

Однако, как сообщил хирург Денис Агапов, пластические операции всё же были выполнены. Он отметил, что первые операции были сделаны хорошо, пока артистка "была молода и полна сил". Однако через некоторое время потребовалось повторное вмешательство.

Ранее Сергей Лазарев поделился своими мыслями о маме, которая воспитывала детей в одиночку.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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