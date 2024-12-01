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Сергей Лазарев рассказал о маме, которая воспитала их с братом в одиночку

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев в беседе с "Вечерней Москвой" назвал свою маму Валентину Викторовну настоящим героем. Он рассказал, что она вырастила их с братом в одиночку, без мужа.

Сергей Лазарев с мамой
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Сергея Лазарева в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лазарев с мамой

Артист вспомнил, что его маме приходилось работать на трёх работах днём и ночью, чтобы прокормить мальчиков. По словам Лазарева, отец ушёл из семьи, когда братья были ещё маленькими.

"Мама работала на трёх работах, не жалея сил. А по праздникам она жарила нам курицу и готовила самые вкусные в мире блины и сырники", — поделился Лазарев.

Сейчас Сергей Лазарев и сам воспитывает двоих детей. Он признаётся, что именно мама научила его любви и заботе. По словам артиста, мама до сих пор привозит ему еду в контейнерах.

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Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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