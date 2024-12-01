Тимур Родригез назвал имя самого адекватного человека в своей жизни

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Известный шоумен Тимур Родригез с теплотой относится к своей возлюбленной, актрисе Кате Кабак. Он утверждает, что рядом с ней чувствует себя абсолютно счастливым.

Фото: rutube.ru by канат ШОУ ВОЛИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Катя Кабак и Тимур Родригез

После своего сольного концерта, на котором он представил новую песню, Тимур Родригез пообщался с журналистами. Он рассказал, что его отношения с Катей Кабак не ограничиваются романтической сферой, но и переросли в профессиональные. Именно актриса написала сценарий к последнему клипу шоумена и помогла ему в его режиссуре.

"Это самый прекрасный случай, когда твой любимый человек не только поддерживает тебя, но и старается сделать всё возможное, основываясь на своем опыте. Сегодняшнее настроение скорее не моё, а Катино. Она напомнила мне, в каком настроении я должен жить. Катя — самый разумный человек из ныне живущих", — приводит слова Родригеза Telegram-канал "Звездач".

Тимур Родригез также поделился, что они с Катей всегда вместе собираются на светские мероприятия и получают от этого огромное удовольствие, даже если иногда опаздывают.

Ранее стало известно, что Игорь Николаев получил письмо от поклонницы, содержание которого остаётся неизвестным.

Уточнения

Тиму́р Родри́гез (настоящее имя — Тиму́р Миха́йлович Кери́мов; род. 14 октября 1979, Пенза, СССР) — российский актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен.



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