Тимур Родригез назвал имя самого адекватного человека в своей жизни

Известный шоумен Тимур Родригез с теплотой относится к своей возлюбленной, актрисе Кате Кабак. Он утверждает, что рядом с ней чувствует себя абсолютно счастливым.
После своего сольного концерта, на котором он представил новую песню, Тимур Родригез пообщался с журналистами. Он рассказал, что его отношения с Катей Кабак не ограничиваются романтической сферой, но и переросли в профессиональные. Именно актриса написала сценарий к последнему клипу шоумена и помогла ему в его режиссуре.
"Это самый прекрасный случай, когда твой любимый человек не только поддерживает тебя, но и старается сделать всё возможное, основываясь на своем опыте. Сегодняшнее настроение скорее не моё, а Катино. Она напомнила мне, в каком настроении я должен жить. Катя — самый разумный человек из ныне живущих", — приводит слова Родригеза Telegram-канал "Звездач".
Тимур Родригез также поделился, что они с Катей всегда вместе собираются на светские мероприятия и получают от этого огромное удовольствие, даже если иногда опаздывают.
Ранее стало известно, что Игорь Николаев получил письмо от поклонницы, содержание которого остаётся неизвестным.
Тиму́р Родри́гез (настоящее имя — Тиму́р Миха́йлович Кери́мов; род. 14 октября 1979, Пенза, СССР) — российский актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".