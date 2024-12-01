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Поклонница вручила Игорю Николаеву письмо неизвестного содержания

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист Российской Федерации Игорь Николаев на своём концерте в Набережных Челнах получил письмо от поклонницы, содержание которого осталось неизвестным.

Игорь Николаев
Фото: vk.com by канал ФАКТОР.BY, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Игорь Николаев

Как сообщают "Челнинские известия", музыкант выступил в городе в рамках своего гастрольного тура "Лучшие и новые песни". Билеты на концерт стоили от 2200 до 5500 рублей. Для выступления Игорь Николаев выбрал строгий синий костюм с галстуком. Зрители тепло встретили артиста и даже подготовили плакаты в его честь.

Некоторые поклонницы подготовили для музыканта подарки. Одна из них преподнесла ему пакет с гостинцем, а другая вручила письмо с букетом цветов. Игорь Николаев пообещал, что обязательно прочитает написанное ему после концерта.

Ранее Алёна Жигалова поддержала решение Сергея Лазарева покинуть шоу "Ну-ка, все вместе".

Уточнения

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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