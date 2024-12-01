Решение Сергея Лазарева покинуть музыкальное шоу поддержали: надоели одни и те же ведущие

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Журналистка Алёна Жигалова выразила поддержку решению певца Сергея Лазарева покинуть шоу "Ну-ка, все вместе".

Фото: youtube.com by канал Gaalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Лазарев и Филипп Киркоров

Завершился шестой сезон музыкального конкурса, в котором Сергей Лазарев выступал в качестве эксперта и лидера. Артист сообщил, что покидает проект, поскольку устал от негативных эмоций и борьбы за участников.

Алёна Жигалова с пониманием отнеслась к решению певца. Она призналась, что ей надоело наблюдать за одними и теми же ведущими.

"Я поддерживаю его решение. Мне тоже надоели одни и те же ведущие. Давайте пригласим других! Может быть, я сама смогу вести это шоу", — заявила она в комментарии для Telegram-канала "Звездач".

Сергей Лазарев также объяснил свой конфликт с Филиппом Киркоровым. Он отметил, что за 22 года дружбы с народным артистом России они пережили несколько серьёзных ссор.

Ранее историк моды Александр Васильев заявил, что не скучает по России.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».





Алёна Евгеньевна Жигалова (имя при рождении Елена; 22 декабря 1980, Вологда) — российская журналистка, видеоблогер, репортёр.



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