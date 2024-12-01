Историк моды Александр Васильев окончательно отрёкся от родины: не скучаю

Александр Васильев, известный историк моды и бывший ведущий программы "Модный приговор" на Первом канале, рассказал, что не испытывает ностальгии по России, находясь в эмиграции.
Стилист, живущий во Франции, заверил, что его не тянет обратно на родину. Он объяснил, что с российской культурой можно познакомиться и за границей.
"Я абсолютно не скучаю ни по чему российскому. Всё, чего мне не хватает, я храню в своём сердце и душе — поэзия, литература, живопись, балет, опера, язык", — заявил Александр Васильев в интервью для YouTube-канала RUS TVNET.
В минуты грусти он может послушать романсы в исполнении Людмилы Лопато или песни Изы Кремер. Для поднятия настроения ему достаточно всего лишь получаса прослушивания.
Также телеведущий отметил, что российские продукты можно найти и в европейских странах, а сыр ему больше нравится французский.
Ранее Яна Чурикова отреагировала на критику в адрес шоу "Голос. Дети".
Алекса́ндр Алекса́ндрович Васи́льев (род 8 декабря 1958, Москва) — российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер, телеведущий.
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