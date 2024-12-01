Яна Чурикова заявила, что на популярном музыкальном шоу Первого канала нет задачи угождать зрителям

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Яна Чурикова, ведущая музыкального шоу "Голос. Дети", в своём Telegram-канале ответила на критику, связанную с репертуаром программы. Она подчеркнула, что ответственность за выбор песен лежит на наставниках.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кресла жюри шоу "Голос"

Зрители выразили недовольство тем, что дети в основном исполняли советские и патриотические песни. Яна Чурикова отметила, что на выбор репертуара влияют несколько факторов: соревнование между наставниками, взаимодействие с каналом и запросы аудитории.

Ведущая подчеркнула, что только Дима Билан "почувствовал запрос на возвращение прямого открытого звука и советского репертуара" и повернулся к будущему победителю 11-го сезона. Однако она заметила, что запросы аудитории часто меняются, поэтому нет задачи угождать каждому.

"Когда я говорю "запрос аудитории", мы понимаем, что это некое настроение момента. Всё равно пишут в комментариях: "Зачем весь этот нафталин?" Как говорили когда-то: "Зачем они все поют по-английски с этими завываниями?". Но угодить всем невозможно, поэтому мы и не стараемся. Просто выдаём качественную работу, а там уж решайте сами", — подчеркнула Чурикова.

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Уточнения

«Голос Дети» — вокальное телевизионное шоу, выходящее на Первом канале. Российская адаптация нидерландского формата The Voice Kids.



Я́на Алексе́евна Чу́рикова (род. 6 ноября 1978, Москва) — российская телеведущая, журналистка, общественный деятель, телепродюсер, сценаристка, главный редактор и актриса.



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