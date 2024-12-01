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Певица Анита Цой отказалась помогать младшему брату бороться с наркозависимостью

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Анита Цой поделилась своими мыслями о том, как она может помочь своему младшему брату Алексею, страдающему от наркозависимости.

Анита Цой
Фото: rutube.ru by канал НТВ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анита Цой

Алексей, 33-летний брат Аниты, родился в браке её отца, который был вторым по счёту. Сама Анита признаётся, что видела его всего несколько раз в жизни, но она внимательно следила за его блогом в социальных сетях. После выхода из тюрьмы Алексей писал мотивационные посты и обещал, что завяжет с наркотиками.

Однако, как узнала Анита, спустя некоторое время её брат вернулся к прежнему образу жизни. Об этом ей рассказали журналисты, которые общались с матерью Алексея. Женщина призналась, что её сын снова начал употреблять запрещённые вещества.

Певица не готова взять на себя ответственность за лечение брата.

"Я человек очень ответственный, и мне нужно понимать, как я могу ему помочь. Одно дело — помочь снять симптомы зависимости, но мы же понимаем, что это не навсегда. А дальше нужно взять над ним шефство, вытаскивать его за шкирку. Я не готова к этому, потому что война с наркозависимостью может длиться целую жизнь", — призналась Анита в программе "Секрет на миллион".

Ранее Алёна Водонаева объяснила, почему она выступает против отношений Ксении Бородиной и Николая Сердюкова.

Уточнения

Анита Сергеевна Цой (имя при рождении — Анна Сергеевна Ким; с 1990 по 2016 год — Анна Сергеевна Цой; род. 7 февраля 1971, Москва, РСФСР, СССР) — российская певица, композитор, поэтесса, телеведущая, предпринимательница и филантроп корейского происхождения; народная артистка Российской Федерации (2021).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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