Алёна Водонаева подробно объяснила, почему она против отношений Бородиной и Сердюкова

Блогерша Алёна Водонаева высказала своё мнение о новом возлюбленном Ксении Бородиной. По её словам, он не подходит телеведущей, и об этом сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс".

Фото: Instagram by личный аккаунт Алены Водонаевой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алена Водонаева

Недавно Алёна Водонаева затронула тему новых отношений экс-участницы "Дома-2" и призвала её не выходить замуж за избранника. В разговоре с журналистами блогерша напомнила, что им всем уже не по 20-30 лет.

"Ксюша — достойная девушка, какими бы ни были наши отношения. Она заслуживает мужчину, который будет ей равен. Я с высоты своего опыта разбираюсь в мужчинах — он ей не подходит! Прошу прощения, это не моё дело, но я повторю ещё раз", — заявила Алёна Водонаева.

Ксения Бородина призналась в своих отношениях с Николаем Сердюковым в начале августа. Недавно она дала понять, что намерена строить семью с избранником.

Ранее Анна Asti заговорила о пополнении в семье.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.