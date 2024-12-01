Анна Asti заговорила о пополнении в семье и рассказала, когда станет матерью: я – мама мальчика

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Певица Анна Asti, известная под своим настоящим именем Анна Дзюба, посетила мероприятие, посвященное премьере клипа народного артиста России Филиппа Киркорова. В ходе общения с журналистами она поделилась своими планами стать матерью.

Фото: vk.com by канал Anna Asti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Anna Asti

В своих словах Анна отметила, что они с мужем в любом случае стремятся к пополнению в семье, однако сейчас оба слишком заняты работой. Артистка призналась, что мечтает о двух дочках.

"В любом случае, рано или поздно я стану мамой. Мне все говорят, что я — мама мальчика, но мне хочется двух кучерявых девочек", — цитирует слова Анны Asti Telegram-канал WOWNEWS.

Анна Asti состоит в браке с бизнесменом Станиславом Юркиным, с которым она сыграла свадьбу в 2020 году. У Станислава есть дочь от первого брака.

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Уточнения

А́нна А́сти (также Anna Asti; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица. Бывшая солистка группы Artik & Asti.



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