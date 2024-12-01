Тимур Родригез оказался в сложной ситуации после развода

Известный шоумен Тимур Родригез поделился своими переживаниями по поводу сложившейся ситуации после скандального развода с Анной Девочкиной.

Фото: vk.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тимур Родригез

В эфире программы "Однажды…" на телеканале НТВ он рассказал, что после расставания вынужден отдавать все свои средства на алименты и содержание двоих сыновей — 15-летнего Мигеля и 12-летнего Даниэля. Кроме того, он лишился своей недвижимости.

"Я продолжаю помогать супруге. Мы договорились об алиментах. У меня больше ничего нет. Недвижимость мне больше не принадлежит. Но я всё равно стараюсь поддерживать её материально", — поделился Тимур Родригез.

Он также отметил, что не только его бывшая жена, но и их общие дети пережили стресс от развода. Артист часто общается со своими сыновьями и уверяет их, что любит каждого из них.

Ранее сообщалось, что известная певица София Ротару переписала свою недвижимость в Крыму на единственного сына.

Уточнения

Тиму́р Родри́гез (настоящее имя — Тиму́р Миха́йлович Кери́мов; род. 14 октября 1979, Пенза, СССР) — российский актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен.



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