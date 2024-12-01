София Ротару переписала дом и отель в Крыму на единственного сына

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Народная артистка СССР София Ротару передала в собственность своего единственного сына Руслана Евдокименко недвижимость в Крыму.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Софии Ротару в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ София Ротару

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники, дом певицы расположен в поселке городского типа Никита. Она приобрела это жильё ещё в 1970-х годах, но после воссоединения России с Крымом перестала бывать в том районе.

Отель Ротару, который она открыла в 2009 году, находится на набережной Ялты, в историческом доме XIX века. Общая площадь отеля вместе с землёй составляет 2041,5 квадратных метров.

Два года назад артистка пыталась найти покупателей на этот отель, выставив его на продажу за 2,24 миллиарда рублей. Однако ей пришлось переписать имущество на своего наследника.

София Ротару также пытается продать свою трёхкомнатную квартиру в Москве за 65 миллионов рублей. Знакомые артистки отмечают, что изначально она предлагала выкупить её квартиру своим российским друзьям и коллегам.

Ранее Александр Буйнов высказался о своей болезни на фоне появившихся слухов.

Уточнения

Софи́я Миха́йловна Рота́ру (укр. Софія Михайлівна Ротару, рум. Sofia Rotaru; род. 7 августа 1947, c. Маршинцы, Новоселицкий район, Черновицкая область, Украинская ССР, СССР) — советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса.



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