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Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов поделился своими мыслями о недавней информации, касающейся его здоровья.

Александр Буйнов
Фото: vk.com by канал Ретро FM, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Буйнов

В рамках фестиваля "Легенда ретро FM" Буйнов напомнил, что и он, и его официальный представитель сразу же опровергли слухи о его плохом самочувствии. Музыкант признался, что ему неприятно читать подобные новости о себе.

Александр Буйнов отметил, что журналисты часто используют медицинскую терминологию в своих публикациях, чтобы сделать их более убедительными.

"Вы же меня видите… А так кажется, что в меня будто плюнули и пытались растереть… Я даже заглянул в Интернет и узнал, как называется слово, которым они обозначили мою диету. Мне было интересно. Они используют такие термины, чтобы создать иллюзию правдоподобности", — цитирует певца StarHit.

Ранее блогерша Айза высмеяла Ольгу Бузову за орфографическую ошибку.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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