Айза-Лилуна Ай высмеяла Ольгу Бузову за допущенную орфографическую ошибку

Блогерша Айза-Лилуна Ай, известная своими неоднозначными высказываниями, обратила внимание на оплошность певицы Ольги Бузовой, которая допустила ошибку в названии торта.
В день рождения своего отца, который Ольга Бузова отметила в Санкт-Петербурге в узком семейном кругу, она поделилась некоторыми моментами праздника со своими подписчиками. В частности, она показала торт со свечами, который вынесли после основных блюд. На своей странице в социальных сетях Бузова написала: "На десерт наш фирменный Напалеон".
Айза, бывшая жена рэпера Гуфа, не смогла оставить эту оплошность без внимания и призвала певицу перестать привлекать внимание к подобным вещам.
"Оля, хватит уже привлекать внимание к своим ошибкам. Лучше покажи, как вы с Олегом целуетесь! На это приятнее смотреть", — обратилась блогерша к Бузовой.
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Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
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