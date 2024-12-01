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Марина Хлебникова отказалась говорить о покойном Владимире Лёвкине

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Марина Хлебникова не стала комментировать смерть бывшего солиста группы "На-На" Владимира Лёвкина, посчитав, что все необходимые слова уже были произнесены.

Марина Хлебникова
Фото: instagram.com by личный аккаунт Марины Хлебниковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марина Хлебникова

Артистка посетила международный музыкальный фестиваль "Легенды Ретро FM 2024". Во время общения с журналистами Марина Хлебникова не стала обсуждать смерть Владимира Лёвкина и отвечать на вопросы о его отношениях с продюсером Бари Алибасовым.

Однако она с радостью поделилась воспоминаниями о своём участии в коллективе "Интеграл", продюсером которого был Бари Алибасов. Она выразила благодарность этому выдающемуся человеку за многое, что он дал ей в жизни.

"Это атмосфера и аромат большого профессионализма, когда каждый человек отвечает за каждую секунду на сцене, будь то музыкант, техник, солист или танцор. Вот этой науке жить на сцене меня научил "Интеграл" и, конечно же, Бари Каримыч… Желаю ему здоровья", — цитирует её NEWS. RU.

Ранее Валя Карнавал, известная по шоу "Ледниковый период", показала свои израненные ноги.

Уточнения

Мари́на Арно́льдовна Хле́бникова (род. 6 ноября 1965, Долгопрудный, Московская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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