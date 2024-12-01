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Валя Карнавал показала полученные в ледовом шоу травмы

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Валя Карнавал в своём личном блоге поделилась с подписчиками ссадинами, царапинами и травмами, полученными во время участия в программе "Ледниковый период". Она заверила своих фанатов, что не собирается сдаваться.

Валя Карнавал
Фото: vk.com by канал Стрелец-Молодец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валя Карнавал

Валя Карнавал рассказала о непростом опыте съёмок и о полученных травмах, но при этом подчеркнула, что не собирается отступать в борьбе за победу. Она выступает в паре с Никитой Кацалаповым — серебряным призёром Олимпийских игр. 23-летняя блогерша уверена, что критика со стороны жюри лишь мотивирует её тренироваться ещё усерднее.

Поклонники поддержали Валю, напомнив ей, что спорт невозможен без травм. Они пожелали ей победы в этом захватывающем шоу.

В одном из выпусков программы Валя не смогла сдержать слёз после того, как заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказала ей своё недовольство.

Ранее Наталья Сенчукова рассказала о состоянии Виктора Рыбина, который перенёс рак.

Уточнения

Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова (род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону), более известная как Karna.val или Ва́ля Карнава́л — российский видеоблогер, тиктокер, певица и актриса.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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