Наталья Сенчукова рассказала о состоянии болевшего раком кожи Виктора Рыбина

Певица Наталья Сенчукова рассказала о том, что её супруг, Виктор Рыбин, солист группы "Дюна", сумел победить рак.

Фото: vk.com by Абзац / Так сказать, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин

На международном фестивале "Легенды Ретро FM 2024" артистка поделилась, что муж использовал мазь, которую прописал ему онколог.

"Он вылечился, всё прошло. Есть специальная мазь, которая всё это убирает. Она, конечно, прописана онкологом", — цитирует певицу NEWS. RU.

По словам Натальи Сенчуковой, раковые клетки поразили нос Виктора Рыбина. В шутку она говорила мужу, что его нос торчит, а, согласно поговорке, болячки возникают именно в этом месте, если человек влюбился.

Известно, что базальноклеточный рак, которым болели оба артиста, не агрессивен, но требует постоянного контроля.

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Уточнения

Наталья Валентиновна Сенчукова (род. 25 октября 1970, Георгиевск) — советская и российская певица, жена солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина.



Ви́ктор Ви́кторович Ры́бин (род. 21 августа 1962, Долгопрудный, Московская область, СССР) — советский и российский певец, композитор. Солист, основатель и лидер популярной группы «Дюна».



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