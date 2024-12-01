Певец Юрий Антонов заявил о тяжёлых съёмках голубых огоньков

Народный артист РСФСР Юрий Антонов в беседе с "Абзацем" рассказал, что съёмки новогодних передач не всегда приносят ему радость, так как это сложная работа.

Фото: ok.ru by канал Gintaras 1960, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрий Антонов

Музыкант, который является одним из самых востребованных на российской эстраде, отметил, что съёмки "голубых огоньков" проходят по строгому расписанию.

"Я участвовал во многих новогодних передачах, и ничего весёлого там не происходит. У артиста есть только одна задача — спеть песню, а у оператора — отснять материал. Затем режиссёр работает над тем, как будет выглядеть окончательный вариант передачи", — пояснил артист.

В ноябре стартовали съёмки большинства новогодних программ, которые будут транслироваться на телевидении в новогодние праздники.

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Уточнения

Ю́рий Миха́йлович Анто́нов (19 февраля 1945, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, поэт, актёр кино и озвучивания.



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