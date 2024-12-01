Певец Юрий Антонов заявил о тяжёлых съёмках голубых огоньков

Народный артист РСФСР Юрий Антонов в беседе с "Абзацем" рассказал, что съёмки новогодних передач не всегда приносят ему радость, так как это сложная работа.
Музыкант, который является одним из самых востребованных на российской эстраде, отметил, что съёмки "голубых огоньков" проходят по строгому расписанию.
"Я участвовал во многих новогодних передачах, и ничего весёлого там не происходит. У артиста есть только одна задача — спеть песню, а у оператора — отснять материал. Затем режиссёр работает над тем, как будет выглядеть окончательный вариант передачи", — пояснил артист.
В ноябре стартовали съёмки большинства новогодних программ, которые будут транслироваться на телевидении в новогодние праздники.
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Ю́рий Миха́йлович Анто́нов (19 февраля 1945, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, поэт, актёр кино и озвучивания.
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