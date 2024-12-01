Певица Марина Девятова рассказала о кризисе в браке: спим отдельно

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В программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ певица Марина Девятова рассказала, что в их с мужем браке было несколько кризисов.

Фото: rutube.ru by канал НТВ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марина Девятова

Марина вышла замуж за бизнесмена Алексея Пигуренко в 2016 году, и с тех пор они воспитывают двоих детей — дочь Ульяну и сына Александра.

Артистка призналась, что после рождения сына они с мужем стали спать по отдельности. Один из них остаётся с малышом на ночь, чтобы другой мог выспаться.

"Когда Шурик уже родился, после бессонных совместных ночей мы решили, что будем спать по очереди", — поделился Алексей Пигуренко.

Мужчина не стал скрывать, что иногда они обращаются к психологу, чтобы спокойно разобраться в накопившихся проблемах. Однако в их паре, безусловно, присутствует любовь.

Ранее стало известно, что бывший муж Екатерины Климовой готов бороться за артистку.

Уточнения

Мари́на Влади́мировна Девя́това (род. 13 декабря 1983, Москва, СССР) — российская певица, исполнительница народных песен, лауреат международных фестивалей и конкурсов, финалистка телевизионного проекта «Народный артист-3».



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