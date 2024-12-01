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Бывший муж Климовой готов драться за артистку даже спустя пять лет после развода

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В программе "Ты не поверишь" на НТВ актёр Гела Месхи поделился, что даже спустя пять лет после развода с актрисой Екатериной Климовой он всегда готов прийти на помощь своей бывшей возлюбленной.

Екатерина Климова и Гела Месхи
Фото: vk.com by канал ЗвуКач, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Екатерина Климова и Гела Месхи

Пара состояла в браке с 2015 по 2019 годы, у них есть общая дочь Белла. Причины их разрыва не разглашаются, но, по слухам, Климову не устраивали вспыльчивый характер Месхи и его ревность к коллегам по съёмочной площадке.

Гела Месхи с теплотой отзывается о матери своей дочери и называет Климову "гениальной женщиной" и "талантливой актрисой". Он не скрывает, что до сих пор не может забыть о бывшей жене и не обращает внимания на других женщин. Гела заверил, что всегда готов оберегать Екатерину.

"Я всегда оберегаю своих женщин, даже если мы расстаёмся. Важно, чтобы была помощь, чтобы я мог приехать в любой момент и даже подраться с кем-нибудь. Вот по голове бы мог настучать", — заявил Гела Месхи.

Он также отметил, что помогает финансово своей наследнице Белле, оплачивая её обучение в гимназии. Кроме того, девочка занимается верховой ездой.

Ранее Григорий Лепс отругал одного из зрителей.

Уточнения

Екатери́на Алекса́ндровна Кли́мова (род. 24 января 1978, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино и дубляжа.
 

Ге́ла Рау́левич Ме́схи (род. 13 мая 1986, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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