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Григорий Лепс отругал одного их зрителей на концерте: будешь потом в туалете смотреть?

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс был возмущён поведением одного из зрителей на своём концерте в Набережных Челнах.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

Как сообщают "Челнинские известия", музыкант публично сделал замечание мужчине, который снимал выступление на телефон.

"Потом это видео в туалете, что ли, будешь смотреть? <…> Мог бы похлопать", — сказал артист.

Отмечается, что концерт Григория Лепса проходил в помещении, которое не было приспособлено для проведения мероприятий в холодное время года. Зрители провели два часа на морозе в зимней одежде, хотя стоимость некоторых билетов доходила до 12 тысяч рублей.

Ранее Сергей Лазарев рассказал о ссоре с Филиппом Киркоровым во время эфира.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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