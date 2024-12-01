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Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев в своём личном блоге поделился, что конфликт с народным артистом России Филиппом Киркоровым, произошедший на шоу "Ну-ка, все вместе", не повлиял на их многолетнюю дружбу.

Сергей Лазарев и Филипп Киркоров
Фото: youtube.com by канал Gaalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лазарев и Филипп Киркоров

После выступления 17-летней Элен Бадалян, которая заняла первое место в шоу, Сергей Лазарев, будучи лидером экспертов, нажал кнопку за своего коллегу Филиппа Киркорова. Это вызвало ссору, после которой исполнитель хита "Снег" покинул студию, а сам Лазарев заявил, что больше не появится в шоу.

Однако ведущий передачи заверил, что их дружба с Филиппом Киркоровым пережила разные времена, но они не перестали общаться.

"Мы знакомы с Филиппом уже 22 года, и за это время наша дружба прошла множество испытаний. Мы сотни раз ругались и мирились! Поэтому не стоит переживать из-за того, что мы поссорились в эфире финала "Ну-ки". Мы уже давно обсудили это и оставили в прошлом", — написал он.

Ранее жена Курбана Омарова рассказала о правилах в их семье.

 

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
 

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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