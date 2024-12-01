Жених дочери Ивана Охлобыстина сбежал от возлюбленной за неделю до свадьбы: испугался

Жених одной из дочерей известного актёра Ивана Охлобыстина, многодетного отца, сбежал от своей возлюбленной за неделю до свадьбы. Причины такого поступка остаются неизвестными.
Как рассказал журналистам сам артист, он мог бы разобраться с несостоявшимся зятем, но его дочь Варвара попросила не устраивать никаких разбирательств. Она также не раскрывает причин ухода своего избранника.
Известно, что уже бывшим женихом Варвары был 31-летний парикмахер Максим. Ивану Охлобыстину с первого взгляда не понравился мужчина, так как Максим не вставал на колено и, делая предложение, даже не взял с собой кольцо. Однако девушка успела вложить деньги в бизнес возлюбленного и помогала ему делать ремонт в салоне красоты. Кроме того, они даже набили парные татуировки.
Знакомые актёра предполагают, что молодой человек испугался "крутого" нрава Ивана Охлобыстина, который хранит дома холодное оружие и успешно занимается айкидо.
Ранее стало известно, что отец Жанны Фриске отказался смотреть сериал с участием своего внука.
Ива́н Ива́нович Охлобы́стин (род. 22 июля 1966, Поленово, Тульская область, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист, писатель.
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