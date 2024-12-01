Жених дочери Ивана Охлобыстина сбежал от возлюбленной за неделю до свадьбы: испугался

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Жених одной из дочерей известного актёра Ивана Охлобыстина, многодетного отца, сбежал от своей возлюбленной за неделю до свадьбы. Причины такого поступка остаются неизвестными.

Фото: vk.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иван Охлобыстин

Как рассказал журналистам сам артист, он мог бы разобраться с несостоявшимся зятем, но его дочь Варвара попросила не устраивать никаких разбирательств. Она также не раскрывает причин ухода своего избранника.

Известно, что уже бывшим женихом Варвары был 31-летний парикмахер Максим. Ивану Охлобыстину с первого взгляда не понравился мужчина, так как Максим не вставал на колено и, делая предложение, даже не взял с собой кольцо. Однако девушка успела вложить деньги в бизнес возлюбленного и помогала ему делать ремонт в салоне красоты. Кроме того, они даже набили парные татуировки.

Знакомые актёра предполагают, что молодой человек испугался "крутого" нрава Ивана Охлобыстина, который хранит дома холодное оружие и успешно занимается айкидо.

Ранее стало известно, что отец Жанны Фриске отказался смотреть сериал с участием своего внука.

Уточнения

Ива́н Ива́нович Охлобы́стин (род. 22 июля 1966, Поленово, Тульская область, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист, писатель.



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