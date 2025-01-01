Водонаева ответила на вопрос о причинах многолетней вражды с Викторией Боней

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Алёна Водонаева объяснила, что не мужчины стали причиной её конфликта с Викторией Боней.

Фото: https://vk.com/a.vodonaeva by ВК-аккаунт Алёны Водонаевой is licensed under public doman Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева

Водонаева ответила на вопросы журналистов о том, что являлось причиной её многолетней вражды с коллегой по "Дому-2" Викторией Боней.

Она заверила, что вовсе не представители сильного пола стали яблоком раздора между участницами "телестройки".

"Какие наивные, вообще! Вы думаете, что мужчины стоят того, чтобы из-за них враждовать?" — сказала Водонаева.

Она уверена, что из-за мужчин женщинам ссориться не стоит, так как Томов Крузов и Брэдов Питтов вокруг не наблюдается.

Виктория Боня и Алёна Водонаева хорошо дружат и даже познакомили своих детей, тогда как раньше, по словам Бони, "морды друг другу били".

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

