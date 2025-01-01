Водонаева ответила на вопрос о причинах многолетней вражды с Викторией Боней

Алёна Водонаева объяснила, что не мужчины стали причиной её конфликта с Викторией Боней.
Водонаева ответила на вопросы журналистов о том, что являлось причиной её многолетней вражды с коллегой по "Дому-2" Викторией Боней.
Она заверила, что вовсе не представители сильного пола стали яблоком раздора между участницами "телестройки".
"Какие наивные, вообще! Вы думаете, что мужчины стоят того, чтобы из-за них враждовать?" — сказала Водонаева.
Она уверена, что из-за мужчин женщинам ссориться не стоит, так как Томов Крузов и Брэдов Питтов вокруг не наблюдается.
Виктория Боня и Алёна Водонаева хорошо дружат и даже познакомили своих детей, тогда как раньше, по словам Бони, "морды друг другу били".
Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ровер Curiosity нашёл на Марсе нечто неожиданное: чистая кристаллическая сера под камнем может рассказать о прошлом планеты больше, чем мы думали.