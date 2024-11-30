Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский усомнился в честности результатов телевизионных музыкальных конкурсов.

Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free) концерт

Станислав Садальский считает, что с российскими ТВ-шоу дело обстоит очевидным образом. Он опубликовал фото с награждения участников шоу "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым.

"Выигрывает тот, кто проплатил! (вспомните на 1 канале, дочку Алсу или Манижу)" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский отметил, что Лазарев нарушал правила, нажимая чужие кнопки. Не понравились артисту и громкие крики на шоу.

"Лживый финал не устроил продюсера, в результате придумали супер-финал. То есть, конкурс можно было и дальше продолжить, пока бы не победит нужный конкурсант", — выразил своё мнение артист.

Станислав Юрьевич призвал проверить телевизионные проекты на предмет коррупции.

Ранее Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).



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