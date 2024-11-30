Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста

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Певец Григорий Лепс ответил на вопрос о подарках со стороны своей 18-летней возлюбленной Авроры Кибы.

Фото: https://vk.com/official_leps by ВК-аккаунт Григория Лепса is licensed under public doman Певец Григорий Лепс

Григорий Лепс признался, что Аврора Киба сделал ему мало подарков, так как их отношения длятся недолго.

"Очень мило, аккуратно и довольно дорого", — охарактеризовал подарки возлюбленной исполнитель хита "Рюмка водки на столе".

Народный артист России подчеркнул, что все подарки Авроры он оценивает как 10 из 10.

Лепс вспомнил, что избранница дарила ему хрустальную посуду, которая ему очень понравилась.

Ранее Григорий Лепс пожаловался на то, как тяжело ему летать на свидания с невестой в Лондон, где она сейчас учится.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022)



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