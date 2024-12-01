Юрий Стоянов назвал имя своего любимого российского комика

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Звезда программы "Городок" Юрий Стоянов рассказал, кто из молодых российских комиков нравится ему больше всех.

Фото: https://vk.com/club24485088 by ВК-аккаунт Юрия Стоянова is licensed under public doman Юморист Юрий Стоянов и комик Сергей Орлов

Юрий Стоянов объяснил, что мальчик с севера с брекетами, по его мнению, ужасно смешной. Речь идёт о комике Сергее Орлове.

"Материться как последний извозчик ломовой, но он очень талантливый парень. В нём такая живая позитивная хорошая природа", — сказал артист в интервью.

Стоянов отметил, что у Орлова природа очень хорошего русского парня. Маститый юморист похвалил молодого комика за чувственность, хороший глаз и небезразличие.

Юрий Николаевич отметил, что таким ребятам он готов простить всё, потому что он видит в них настоящую искру.

Фрагмент интервью Стоянова Сергей Орлов опубликовал в социальных сетях.

Уточнения

Ю́рий Никола́евич Стоя́нов (род. 10 июля 1957, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, юморист, пародист, телеведущий, музыкант; народный артист Российской Федерации (2001).



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