Юрий Стоянов назвал имя своего любимого российского комика

Звезда программы "Городок" Юрий Стоянов рассказал, кто из молодых российских комиков нравится ему больше всех.
Юрий Стоянов объяснил, что мальчик с севера с брекетами, по его мнению, ужасно смешной. Речь идёт о комике Сергее Орлове.
"Материться как последний извозчик ломовой, но он очень талантливый парень. В нём такая живая позитивная хорошая природа", — сказал артист в интервью.
Стоянов отметил, что у Орлова природа очень хорошего русского парня. Маститый юморист похвалил молодого комика за чувственность, хороший глаз и небезразличие.
Юрий Николаевич отметил, что таким ребятам он готов простить всё, потому что он видит в них настоящую искру.
Фрагмент интервью Стоянова Сергей Орлов опубликовал в социальных сетях.
Ю́рий Никола́евич Стоя́нов (род. 10 июля 1957, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, юморист, пародист, телеведущий, музыкант; народный артист Российской Федерации (2001).
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