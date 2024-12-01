Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Постная пицца и шаурма: простые рецепты для тех, кто постится
Современные машины не терпят ошибок прогрева
Финские правозащитники выступили против закрытой границы с Россией
Как креативно оформить стену за диваном
Смешанные посадки: бархатцы и лук — потрясающий дуэт в огороде
Не игнорируйте эти симптомы: дефицит витамина D может повлиять на ваше сердце
Что вы упускаете в уходе за кожей перед сном?
В Госдуме рассказали о возможности допуска на чемпионаты мира
Актриса Агата Муцениеце заявила, что они с Павлом Прилучным видели НЛО

Юрий Стоянов назвал имя своего любимого российского комика

0:54
Шоу-бизнес

Звезда программы "Городок" Юрий Стоянов рассказал, кто из молодых российских комиков нравится ему больше всех.

Юморист Юрий Стоянов и комик Сергей Орлов
Фото: https://vk.com/club24485088 by ВК-аккаунт Юрия Стоянова is licensed under public doman
Юморист Юрий Стоянов и комик Сергей Орлов

Юрий Стоянов объяснил, что мальчик с севера с брекетами, по его мнению, ужасно смешной. Речь идёт о комике Сергее Орлове.

"Материться как последний извозчик ломовой, но он очень талантливый парень. В нём такая живая позитивная хорошая природа", — сказал артист в интервью.

Стоянов отметил, что у Орлова природа очень хорошего русского парня. Маститый юморист похвалил молодого комика за чувственность, хороший глаз и небезразличие.

Юрий Николаевич отметил, что таким ребятам он готов простить всё, потому что он видит в них настоящую искру.

Фрагмент интервью Стоянова Сергей Орлов опубликовал в социальных сетях.

Уточнения

Ю́рий Никола́евич Стоя́нов (род. 10 июля 1957, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, юморист, пародист, телеведущий, музыкант; народный артист Российской Федерации (2001).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как ускорить прогрев двигателя в мороз
Авто
Как ускорить прогрев двигателя в мороз Аудио 
Как похудеть на 30+ килограммов: советы тех, кто добился успеха
Еда и рецепты
Как похудеть на 30+ килограммов: советы тех, кто добился успеха Аудио 
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Шоу-бизнес
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Больше, чем надёжный щит в современном небе
Противопоставить Орешнику. Зеленский будет в НАТО клянчить противоракетную систему THAAD Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Последние материалы
Современные машины не терпят ошибок прогрева
Финские правозащитники выступили против закрытой границы с Россией
Как креативно оформить стену за диваном
Юрий Стоянов назвал имя своего любимого российского комика
Не игнорируйте эти симптомы: дефицит витамина D может повлиять на ваше сердце
Смешанные посадки: бархатцы и лук — потрясающий дуэт в огороде
В Госдуме рассказали о возможности допуска на чемпионаты мира
Что вы упускаете в уходе за кожей перед сном?
2 декабря: Аустерлицкое сражение, Рим и незнакомка русской поэзии
Актриса Агата Муцениеце заявила, что они с Павлом Прилучным видели НЛО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.