Юрий Лоза объяснил, как людей обманывают на распродажах чёрная пятница

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза призвал не верить уловкам маркетологов, устраивающих "чёрные пятницы" для распродаж товаров.

Фото: PxHere is licensed under CC0 Супермаркет

Юрий Лоза объяснил, что в "чёрные пятницы" можно купить товары со значительной скидкой. Он считает, что в эти дни можно приобрести товар не в два-три раза дороже, а лишь с небольшой наценкой.

"Конечно же, дешевле реальной цены вам никто ничего не продаст, можно не обольщаться. Просто во время объявленных распродаж в запарке покупается уйма ненужной ерунды, которая залежалась на прилавках", — написал артист в своём ВК-аккаунте.

Автор и исполнитель хита "Плот" призвал не увлекаться иностранными маркетинговыми практиками и останавливать себя вопросами о том, действительно ли это всё необходимо покупать.

Уточнения

Чёрная пятница (англ lang="en">Black Friday) — состоявшееся 24 сентября 1869 года падение курса золота на 30 % из-за массового вброса драгметалла на рынок Казначейством США.



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