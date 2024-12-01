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Ксения Собчак ответила на нападки певца Сергея Шнурова

0:52
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отреагировала на запрет лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова слушать его новый музыкальный альбом.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: https://vk.com/sobchak by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman
Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак с интересом отнеслась к новости о том, что Сергей Шнуров решил ей что-то запретить. Она призналась, что новость о нападках солиста "Ленинграда" прошла мимо неё.

"Вот видите, он уже настолько не хайповый, что что-то запрещает. Раз запретил, не буду слушать", — цитирует слова журналистки "СтарХит".

Собчак стала гостьей премьеры клипа Филиппа Киркорова "Чёрная пантера".

Шнурова разозлили слова Ксении Собчак о том, что жена Матильда на него влияла положительно, а новая супруга якобы подействовала на певца негативно.

Ранее маркетолог предупредила Инстасамку об опасности сотрудничества со Шнуровым.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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