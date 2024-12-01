Ксения Собчак ответила на нападки певца Сергея Шнурова

Ксения Собчак отреагировала на запрет лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова слушать его новый музыкальный альбом.
Ксения Собчак с интересом отнеслась к новости о том, что Сергей Шнуров решил ей что-то запретить. Она призналась, что новость о нападках солиста "Ленинграда" прошла мимо неё.
"Вот видите, он уже настолько не хайповый, что что-то запрещает. Раз запретил, не буду слушать", — цитирует слова журналистки "СтарХит".
Собчак стала гостьей премьеры клипа Филиппа Киркорова "Чёрная пантера".
Шнурова разозлили слова Ксении Собчак о том, что жена Матильда на него влияла положительно, а новая супруга якобы подействовала на певца негативно.
Ранее маркетолог предупредила Инстасамку об опасности сотрудничества со Шнуровым.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".