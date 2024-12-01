Сергей Шнуров запретил Собчак слушать его новый альбом и нецензурно отозвался о журналистке

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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров гневно отреагировал на слова Ксении Собчак о его отношениях с жёнами.

Фото: https://vk.com/s_shnurov by ВК-аккаунт Сергея Шнурова is licensed under public doman Певец Сергей Шнуров

Сергею Шнурову не понравились заявления Ксении Собчак о том, что с женой Матильдой карьера певца пошла в гору, а отношения с новой супругой якобы негативно отразилась на творчестве артиста.

"Собчак столько …. наговорила", — сказал Шнуров в беседе с журналистами, употребляя нецензурное слово.

Представители СМИ возразили на это, что Собчак призналась в любви к Шнурову и пообещала слушать его новый музыкальный альбом.

"Ксения, не слушайте мой новый альбом. Я вас не люблю", — цитирует слова солиста группы "Ленинград" "СтарХит".

Ранее Сергей Шнуров раскрыл, станет ли Инстасамка постоянной солисткой его рок-группы.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель.



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